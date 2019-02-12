انت الان تتابع الجبير عن قتل خاشقجي: بلادنا كلها مصدومة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن المملكة تدرس احتمالات عدة حول مكان وجود جثة جمال خاشقجي، رافضا استنتاجات فريق التحقيق الأممي في القضية، قائلًا: «مقتل خاشقجي مأساة هائلة وخطأ تم ارتكابه من قبل مسؤولين في الحكومة السعودية، تصرفوا خارج نطاق صلاحياتهم، والملك سلمان أمر بإطلاق تحقيق أدى إلى اعتقال عدد من الأشخاص، وتمت مقاضاتهم من طرف النائب العام، والمحاكمة بدأت، وأكدنا للتو أننا سنحقق في الحادث وسنحاسبهم ونعاقبهم، كما سنضمن اتخاذ إجراءات تمنع وقوع مثل هذه الحوادث في المستقبل، هذا ما تفعله الدول عندما تحصل تطورات مماثلة».
وأضاف: «ولي العهد، لا علاقة له بالحادث، لم يكن هناك أمرا بقتل خاشقجي، وبلادنا كلها مصدومة بما حدث، والتحقيقات جارية»، مؤكدًا أن السعودية تواصل طرح هذا السؤال على الموقوفين الذين قال إنهم وراء عملية القتل، وتنظر في احتمالات عدة بخصوص مكان وجود جثة خاشقجي، معتقدا أن الحقيقة سيتم كشفها في نهاية
وأضاف: «ولي العهد، لا علاقة له بالحادث، لم يكن هناك أمرا بقتل خاشقجي، وبلادنا كلها مصدومة بما حدث، والتحقيقات جارية»، مؤكدًا أن السعودية تواصل طرح هذا السؤال على الموقوفين الذين قال إنهم وراء عملية القتل، وتنظر في احتمالات عدة بخصوص مكان وجود جثة خاشقجي، معتقدا أن الحقيقة سيتم كشفها في نهاية المطاف، وفقًا لسبوتنيك.
وأجاب الجبير عن سؤال حول مكان وجود جثة خاشقجي بالقول: «لا ندري، النائب العام يعمل لتحديد هذه الحقيقة، وطلبنا الأدلة من تركيا عدة مرات عبر قنوات رسمية ولا نزال ننتظر الحصول عليها».
وفي تعليقه على تصريحات رئيسة فريق التحقيق في مقتل خاشقجي، التي قالت سابقا إن السعودية قوضت جهود تركيا لكشف ملابسات الحادث، أشار إلى أنها تعمل بصورة مستقلة ولا تمثل الأمم المتحدة كلها، مضيفًا أن بلاده لديها وسائل كافية لإجراء التحقيق بنفسها.
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