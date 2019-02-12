شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تحذر من موجة غبار على الرياض تستمر لعدة ساعات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إلى تعرض منطقة الرياض لطقس غير مستقر يستمر حتى الساعة الـ10 صباح اليوم الثلاثاء – بمشيئة الله-.
وتشمل الحالة وادي الدواسر والسليل والأجزاء المجاورة لها، وتتمثل في نشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، ويحد من مدى الرؤية الأفقية.
وأعلنت الأرصاد انحسار تأثير النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار عن معظم منطقة الرياض واستمرار تأثيره- بمشيئة الله- على جنوب منطقة الرياض ثم نجران وشرورة ووادي الدواسر.
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