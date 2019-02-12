الإمارات وجهة عالمية لرسم مستقبل الإنسانية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لليوم الثاني على التوالي، استقبال كبار المسؤولين المشاركين في القمة العالمية للحكومات في دورتها السابعة.

وقد استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في فندق النسيم، إيبسي كامبل بار، نائبة رئيس كوستاريكا، وجاي رايدر، مدير عام منظمة العمل الدولية، وخوسيه أنخيل جوريا، أمين عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأكد سموه خلال إطلاقه جائزة دبي الدولية لأفضل الممارسات في حلتها الجديدة، أن دولة الإمارات أصبحت وجهة عالمية لتطوير نماذج تنموية مستقبلية، تركز على تحسين جودة حياة الإنسان، وتوفير الحلول الممكنة لتجربة حياة متكاملة.

وأضاف سموه: «نريد تحقيق إنجازات نوعية في مختلف مجالات التنمية العمرانية، وبناء قطاع يسهم في تطور المجتمع، وبناء مدن المستقبل، وتشكيل إطار شامل لتعزيز تجربة حياة الناس اليومية في دبي». وقال سموه على «تويتر»: «في اليوم الثاني للقمة العالمية للحكومات، لقاءات وخبرات ومحاضرات، ومبادرات مستقبلية.. المستقبل جزء من القمة، والقمة جسر للمستقبل.

فخور بحجم المشاركة والطاقة الكبيرة من الجميع للتغيير الحكومي نحو غد أفضل للمجتمعات الإنسانية».

وفي أبوظبي، استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في قصر البحر ماريا فرناندا إسبينوزار، رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبحث معها تعزيز التعاون في المجالات الإنسانية والتنموية، وأهمية دعم قضايا التغير المناخي، بما يخدم شعوب العالم. وأكد سموه حرص دولة الإمارات منذ تأسيسها، على بناء شراكات متينة وفاعلة مع المنظمات الدولية المعنية بالتنمية الشاملة والمستدامة، لمختلف شعوب العالم ودوله.

كما استقبل سموه، لي جاي يونج، نائب رئيس شركة «سامسونج»، وبحث معه إمكانيات وفرص التعاون بين الشركة ونظيراتها في دولة الإمارات، من الشركات المعنية بمجالات التكنولوجيا.