عمار بن حميد ونهيان بن مبارك يطلعان على تجارب استشراف المستقبل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زار سموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، «ابتكارات الحكومات الخلاقة» التي تنظم ضمن فعاليات الدورة السابعة من القمة العالمية للحكومات، حيث اطلع سموّه على التجارب الابتكارية ال9 التي تمثل حلولاً للتحديات التي تواجه الدول.

واستمع سموّ الشيخ عمار بن حميد، إلى شرح مفصّل من فريق عمل مركز محمد بن راشد آل مكتوم للابتكار الحكومي، عن أبرز التجارب المبتكرة التي اختارها المركز من مجموعة كبيرة من التجارب الحكومية من مختلف دول العالم، وتجسّد أهداف القمة العالمية للحكومات في تبني الابتكار ركيزة أساسية في تطوير العمل الحكومي حول العالم بما يضمن تحسين جودة حياة الأفراد.

وأشاد سموّه بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه «ابتكارات الحكومات الخلاقة»، والإنجازات العالمية التي تعرضها، ليطلع حضور القمة على أبرز هذه الابتكارات، وإمكانية تطبيقها وتحفيز المواهب وتمكينها من توظيف التكنولوجيا والبيانات الضخمة في خدمة الإنسان، وأشاد بالكوادر الوطنية التي تعمل على تطوير عمل «ابتكارات الحكومات الخلاقة» وخدمة زوّارها.

كما تعرف سموّه إلى التجارب التي استضافتها القمة من 9 دول وهي الصين وفنلندا وألمانيا وإندونيسيا وكندا وسنغافورة وباكستان وسويسرا وهولندا، وتمثل حلولاً لتحديات إدماج اللاجئين، والزراعة والصحة والاستفادة من الثورة الرقمية وأمن البيانات وغيرها.

كما زار الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، متحف المستقبل، و«ابتكارات الحكومات الخلاقة»، اللذين تستضيف فعالياتهما القمة العالمية للحكومات 2019.

واستمع وزير التسامح إلى التجربة المستقبلية التي يقدمها متحف المستقبل لزواره هذا العام، حيث تعرف إلى كيفية تناول المتحف مستقبل صحة البشر، وتعزيز قدراتهم بشكل رئيسي، عبر مجموعة من التجارب، مثل المستجيب الأول الذكي. كما تعرف إلى أقسام المتحف الأربعة الرئيسية التي تقدم مجموعة من التجارب التفاعلية التي تستشرف مستقبل الإنسان التي تبدأ من عام 2040 لتصل إلى عام 2100.

كما اطلع على النظرة المستقبلية لهندسة الخلايا الجذعية التي تمثل أحد أبرز التحولات النوعية في التاريخ الإنساني، لما تنطوي عليه من إمكانات لتعديل وتطوير أنواع محددة من الخلايا والأنسجة والأعضاء لاستخدامها في تعويض أو تجديد خلايا الجسم.

وخلال زيارته ل«ابتكارات الحكومات الخلاقة» التي ينظم فعالياتها مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي للعام الرابع على التوالي تحت شعار «إرادتك تصنع التغيير»، اطلع الشيخ نهيان بن مبارك، على التجارب الحكومية المبتكرة ال 9 التي تم استضافتها من 9 دول، وهي الصين وفنلندا وألمانيا وإندونيسيا وكندا وسنغافورة وباكستان وسويسرا وهولندا، وتمثل حلولاً لتحديات إدماج اللاجئين، والزراعة والصحة وتمكين الإنسان من الاستفادة من الثورة الرقمية وأمن البيانات وغيرها.