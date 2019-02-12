أول شركة مصرية تعين مديرا لـ"المرح" تفاصيل

في ظل ضغوطات العمل وروتين الحياة اليومية، يحتاج الكثير من الموظفين إلى كسر ذلك الملل بابتكار شيء مختلف أو مبتكر، وهو ما نفذته إحدى الشركات المصرية، كمحاولة لإسعاد الموظفين، وتحفيزهم على العمل والإبداع، بتعيين مدير عام لـ"المرح".

وقررت إدارة شركة "The Hiring Date" تعيين إحدى الموظفات مدير عام "المرح" بالشركة، وتدعى "تقى وائل" وذلك لإضفاء البهجة والسرور على الموظفين، وقالت الشركة في بيان لها إن اختصاصات المديرة الجديدة تشمل بث روح المرح والفكاهة وتلطيف الجو العام للموظفين وتنسيق حجوزات المطاعم والرحلات، وتنسيق الرحلات".

أتى هذا القرار بحسب مدير الشركة الدكتور دالي عبدالنبي، من منطلق دراسته لعلم النفس، وإدراكه لمدى تأثير الحياة المزاجية على الأداء الوظيفي "أنا اشتغلت في الإدارة لمدة خمس سنين، مالقتش الموضوع ده فقلت لازم أعمل حاجة مختلفة لتحسين النفسية".

أمس، أعلن "دالي" عبر جروب الشركة على تطبيق "واتساب"، بعد تفكير طويل، عن مسابقة من سيفوز بها سيكون مدير عام المرح في الشركة ليلقى هذا الأمر ضحك الكثيرين "وصلت مكتبي النهارده وطبعت القرار رسمي".

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"متابعة العمليات الداخلية للشركة والعميل، وتحسين الروح المعنوية للتيم، وحل مشاكلهم، وتلطيف الجو وإزاي تخلي الناس مبسوطة"، كلها مهام أسندها "دالي" لمدير عام المرح "تقى".

واعتاد "دالي" منذ إنشاء الشركة منذ خمسة أشهر، على إقامة الاحتفالات وتخصيص بعض الوقت لقضائه مع موظفي الشركة الذي يعتبرهم أشقاءه "بعتبرهم عيلتي مش مجرد مدير وموظفين.. وعلى طول بعزمهم برا الشركة"، وذلك لطول الوقت الذي يقضونه في الشركة وعملهم على تحقيق التارجت، فهذه الطريقة وسيلة للخروج من الضغوطات التي يتعرضون لها بطبيعة عملهم في H R".

عبر وزير الشغل كما يطلقون عليه لـ"الوطن" عن سعادته بردود الأفعال والإشادات بهذا القرار "الناس ماكنتش مصدقة وحصل تفاعل كبير أوي على السوشيال ميديا وناس من برا مصر كمان كلمتني شكرتني على الفكرة".