إكتشافة ثغرة فى النظام المصرفي مكنته من سحب مليون دولار

قام مبرمج في أحد البنوك الصينية بتطوير آلية في منتهى البساطة، والخبث، لسحب أكثر من مليون دولار من جهاز صراف آلي خاص بالبنك الذي يعمل فيه، بحسب ما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية.

وقالت الصحيفة إن الموظف كين كيشينغ، البالغ من العمر 43 عاما، والمدير السابق في قسم التطوير التكنولوجي في بنك "هوكسيا" في العاصمة الصينية بكين، لاحظ وجود ثغرة في نظام التشغيل الرئيسي في البنك يتيح له السحب النقدي عند منتصف الليل، من دون أن يتم توثيق أو تسجيل عمليات السحب في تلك اللحظة.

وقالت الصحيفة إن عمليات السحب النقدي، أو السرقة، من جهاز الصرافق الآلى بدأت في نوفمبر عام 2016، لكن لم يقبض عليه إلا بعد أن نفذ حوالي 1358 عملية سحب في يناير عام 2018.

واكتشف كيشينغ الثغرة عام 2016، وفي نوفمبر من العام نفسه، أدخل بعض النصوص في النظام المصرفي، زعم أنها ستسمح له باختبار الثغرة، من دون أن يعمل النظام على إصدار تحذير للمسؤولين في البنك.

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وخلال هذه الفترة قام بعمليات سحب نقدي تراوحت بين 5000 و20 ألف يوان (740 - 2965 دولار) في المرة الواحدة وذلك من حساب صوري للبنك.

وبحلول يناير 2018، بلغ إجمالي الأموال التي سحبها كيشينغ من دون أن يبلغ المسؤولين عنه في البنك، حوالي مليون دولار.

وعرف لاحقا أن كيشينغ استغل بعض تلك الأموال في الإتجار بالأسهم.

وبعد أن اكتشف البنكعمليات السرقة هذه، قام بإبلاغ السلطات عن الموظف السارق، ورفع دعوى قضائية بحق الموظف، بحسب ما نقلت صحيفة "مترو" البريطانية.