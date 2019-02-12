قيادة الجيش الليبي تكشف تفاصيل سيطرتها على حقل الشرارة النفطي

بنغازي — سبوتنيك. وقال مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية خليفة العبيدي في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" إن "القوات المسلحة العربية الليبية نجحت في بسط سيطرتها الكاملة على حقل الشرارة النفطي"، مؤكداً على "أستتباب الأمن بداخل الحقل ومحيطه بالكامل مع توافد العديد من وحدات القوات المسلحة على المنطقة".

وأشار العبيدي إلى أن "السيطرة الكاملة على حقل الشرارة النفطي تمت بناء على تعليمات من القيادة العامة لقوات المسلحة العربية الليبية حيث تباشر قوات الجيش الليبي الآن في عملية تأمين حقل الشرارة بالكامل".

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وأوضح مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش الليبي أن "قيادة الجيش الليبي قد أعلنت خلال الأيام الماضية سيطرتها على جزءً من حقل الشرارة النفطي بالكامل"، موضحاً أن "وحدات الجيش الليبي قد وصلت وقتها إلى الحقل 186 أحد الحقول التابعة للشرارة لكن اليوم تم الإعلان بشكل رسمي على سيطرة الجيش الليبي على كامل حقل الشرارة و تأمين الموقع بشكل كامل وذلك لان الحقل يتكون من مساحة كبيرة وشاسعة".

وأشار العبيدي أن "سيطرة الجيش على حقل الشرارة النفطي جاء بالتنسيق مع حرس المنشآت النفطية وكذلك قبائل وأعيان المنطقة الذين كان لهم دور كبير وحقيقي في تسهيل مهمة دخول قوات الجيش إلى حقل الشرارة وتأمينه بشكل كامل"، مشيراً إلى أن " قوات الجيش تقوم الآن في تأمين كل الإدارات و المواقع الخدمية الموجودة داخل حقل الشرارة النفطي".

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يشار أن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية أعلنت خلال الأيام الماضية على الانتهاء من تأمين حقل الشرارة النفطي الواقع في حقل مرزق جنوب غربي البلاد، مطالبة المؤسسة الوطنية للنفط بضرورة رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي، التي أعلنتها في وقت سابق.

يذكر أن حقل الشرارة النفطي هو أكبر حقل نفطي في ليبيا ومحور صراع بين الحكومة المتمركزة في طرابلس وحكومة منافسة متمركزة في شرق البلاد. والحقلان النفطيان يقعان في جنوب ليبيا.

هذا وقت أكد الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة الليبية العميد أحمد المسماري في تصريح سابق لوكالة سبوتنيك أن العمليات العسكرية في الجنوب الليبي تسير وفق خطة أعدتها القيادة العامة للجيش، مضيفا أن المرحلة الأولى انتهت بنجاح والمرحلة الثانية أيضا انتهت ونحن الآن في المرحلة الثالثة دون الدخول في تفاصيل لعدم إرباك غرفة العمليات.