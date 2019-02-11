شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يدشن ميناء الملك عبدالله بالمدينة الاقتصادية في رابغ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - مكة المكرمة:

دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مساء الاثنين، ميناء الملك عبدالله بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمحافظة رابغ.

وأقيم حفل خطابي بهذه المناسبة ألقى من خلاله وزير النقل عضو مجلس هيئة المدن الاقتصادية الدكتور نبيل بن محمد العامودي كلمة رحب فيها بسمو ولي العهد وأكد أن ميناء الملك عبدالله يعد ثاني أكبر ميناء في المملكة بعد ميناء جدة وأضاف أن قيمة الاستثمار التي ضخها القطاع الخاص 13 مليار ريال.

وألقى رئيس مجلس إدارة شركة تطوير الموانئ صالح بن لادن، كلمة أكد من خلالها أن ميناء الملك عبدالله سيكون من أكبر أحد عشرة موانئ بالعالم وثمن بن لادن جهود الدولة في مشاركة القطاع الخاص بهذا المشروع العملاق وقال إن شباباً وشابات سعوديين يديرون العمل في الميناء.

كما ألقى المستثمر العالمي الكابتن جانلويجي أبونتي مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة كلمة أشاد فيها بميناء الملك عبدالله في استقبال السفن وقال: لقد جعلنا ميناء الملك عبدالله واحداً من أهم الموانئ في البحر الأحمر مشيراً إلى أن الميناء يمثل منصة على الساحل الغربي.

وشاهد ولي العهد فيلماً تعريفياً عن ميناء الملك عبدالله، بعد ذلك شهد مراسم 4 اتفاقيات بين الميناء وعدد من الشركات، عقب ذلك أعلن سموه تدشين ميناء الملك عبدالله.

وعلى هامش تدشين الميناء، قال ريان قطب الرئيس التنفيذي لميناء الملك عبد الله بأن الميناء يقدم حلولاً لوجستية داخل الميناء وأيضاً في المناطق المحيطة، مشيراً أن رؤية ٢٠٣٠ تركز على القطاع اللوجستي كمطور للاقتصاد ولكي تتحقق الرؤية، فلابد من منظومة متكاملة من أنواع الموانئ ليس فقط الموانئ الحالية ولكن نحتاج إلى المزيد كي تغذي السوق المحلي.