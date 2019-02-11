تعرف على ابرز أعراض إصابة الرجال بالسرطان

أوضح خبراء منظمة البحوث السرطانية في المملكة المتحدة ستة أعراض أساسية تشير إلى إصابة الرجل بالسرطان.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، فإن الخبراء يعتقدون أن وجود الدم في البول أو البراز يمكن أن يكون دليلا لظهور سرطان المثانة أو الأمعاء، لذلك ينصحون بعدم تأجيل مراجعة الطبيب فور ظهور هذه الأعراض.

كما أوضحوا أن تغير شكل الثدي وظهور إفرازات منه تهيج جلد الصدر، قد يكون سببه الإصابة بسرطان الثدي، مؤكدين أن هذا النوع من السرطان نادرا ما يصيب الرجال، ومع ذلك يجب عدم استثناء تلك الاحتمالية.

وشدد الخبراء على الرجال بمراجعة الأخصائي عند استمرار السعال لفترة طويلة، خاصة إذا ترافق مع ظهور الدم في القشع، وشدد الخبراء على ضرورة الانتباه إلى فقدان الوزن بصورة سريعة، وظهور مشكلات خلال عملية التبول وتغير شكل وحجم الخصيتين.

وقالت كاترين توريل في مقالها الذي نشرته "ديلي إكسبريس": "يمكن عادة الخلط بين أعراض السرطان وأمراض أقل خطورة، ما يسبب تجاهل هذه الأعراض في البداية".