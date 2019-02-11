اسماء السيد - بودابست: نفى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الاثنين أن تكون واشنطن "تغطي" على مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، ووعد باتخاذ خطوات أخرى. وصرح للصحافيين ردا على سؤال حول انتقادات ديموقراطي بارز أن "أميركا لا تغطي على جريمة قتل". وتأتي هذه التصريحات اثر عدم استجابة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمهلة حددها الكونغرس للكشف عمن أمر بقتل خاشقجي.



كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو يؤكد أن الولايات المتحدة "لا تغطي" على مقتل خاشقجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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