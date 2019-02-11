دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع ابل تستعد لإطلاق iPad Mini 5 في النصف الأول من 2019 ظهر على التقنية بلا حدود.

تستعد شركة ابل لإطلاق الإصدار الجديد من الأجهزة اللوحية iPad Mini 5 مع رقاقة معالج A10 Fusion، وحجم شاشة 7.9 إنش، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الجهاز في النصف الأول من 2019.

قد لا يطرأ الكثير من التغيير على تصميم جهاز iPad Mini 5 القادم من ابل هذا العام وفقاً لأحدث التسريبات التي أكدت على أن تصميم الإصدار القادم لا يختلف عن iPad mini 4 الحالي.

وقد أشارت تسريبات DigiTimes إلى أن ابل تستعد لإطلاق أكثر من إصدار من أجهزة الإيباد، حيث ينطلق إحداها بعنوان iPad Mini 5 إلى الأسواق، أيضاً لا تختلف أبعاد iPad Mini 5 القادم عن الأبعاد المميزة للإصدار الحالي iPad Mini 4، لذا تشير التوقعات إلى أن حجم الشاشة أيضاً 7.9 إنش، مع سماكة 6.1 مم للجهاز.

أيضاً من بين التوقعات التي جاءت حول iPad Mini 5 في موصلات lighting التي تعود مع هذا الإصدار، إلى جانب دعم تقنية TouchID، مع مدخل سماعات 3.5مم، أيضاً من المتوقع أن يتم تغيير موقع الميكروفونات لتكون في الأعلى في الإصدار الجديد بتصميم يتوافق مع الجيل السادس من أجهزة الآيباد.

وتختلف التوقعات للشريحة المستخدمة في جهاز iPad Mini 5 بين رقاقة A10 Fusion التي استخدمت في هواتف الأيفون للعام 2017، أو رقاقة A10X Fusion التي استخدمت في الجيل السادس من أجهزة الآيباد في أجهزة iPad Pro للعام 2017، أيضاً لم تكشف التسريبات عن إصدار قلم ابل الذي سيدعمه جهاز iPad mini 5.

المصدر

هذا الموضوع ابل تستعد لإطلاق iPad Mini 5 في النصف الأول من 2019 ظهر على التقنية بلا حدود.