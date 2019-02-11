الحريري لظريف: نحترم تعهداتنا تجاه المجتمعين العربي والدولي

بيروت/ وسيم سيف الدين/ الخليج 365

قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إن برنامج حكومته ينطلق من "مصالح الشعب والبلاد العليا"، معربًا عن احترام لبنان لتعهداته والتزاماته تجاه المجتمعين العربي والدولي.

جاء ذلك خلال لقائه، مساء الإثنين، ببيروت، وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بحسب بيان للحكومة اللبنانية، وصل الخليج 365 نسخة منه.

وطالب الحريري بـ"رد" من الحكومة الإيرانية بشأن مطالب بإطلاق سراح اللبناني نزار زكا المسجون في طهران، قبل أن يعده ظريف بـ"متابعة" الملف، وفق البيان.

ونزار زكا، لبناني أمريكي محتجز في إيران، ويواجه اتهامات بـ"التجسس".

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الإيراني عن استعداد بلاده لمساعدة لبنان في المجالات "التي تحددها الحكومة الجديدة".

وفي وقت سابق الإثنين، التقى ظريف بالأمين العام ل"حزب الله" حسن نصر الله، بحسب بيان للحزب، من دون تحديد مكان اللقاء.

وأكد ظريف موقف بلاده الثابت إلى جانب لبنان "دولة وشعبًا ومقاومة".

وشكر نصرالله ظريف والقيادة الإيرانية على "كل ما قدمته للبنان وفلسطين وحركات المقاومة وشعوب المنطقة في مواجهة العدوان الصهيوني".

وأعلن نصر الله، قبل أيام، استعداده للتوسط لدى إيران لتوفير منظومة دفاع جوي وأي سلاح آخر يحتاجه الجيش اللبناني.

وفي تصريحات للصحفيين، جدد ظريف، لدى وصوله إلى بيروت الأحد، عرض بلاده تقديم مساعدات عسكرية للجيش اللبناني إذا أبدت بيروت رغبة في ذلك.

وطلب الرئيس اللبناني ميشال عون، في وقت سابق الإثنين، من ظريف مساعدة إيران في تحقيق عودة اللاجئين السوريين ببلاده إلى سوريا، مؤكدا أن الحكومة الجديدة ستولي هذا الملف أهمية خاصة.