توقعات #الطقس غدا.. برد وضباب وغبار على معظم مناطق #المملكة

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صحيفة الخليج الالكترونية
توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، طقساً بارداً على معظم مناطق المملكة، غداً الثلاثاء.
ونبهت الأرصاد، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إلى نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية، الرياض، نجران مكة المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية منها)، المدينة المنورة، والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.
وحذَّرت من تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة، وكذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية.
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