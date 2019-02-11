الاهلي و #النصر في قمة #جدة

الخليج - د ب أ

تتجه أنظار عشاق كرة القدم السعودية صوب ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة”، من أجل متابعة مباراة الأهلي وضيفه النصر التي تقام غداً الثلاثاء، في الجولة 20 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

تحظى هذه المباراة باهتمام كبير، خاصة وأنها تجمع بين فريقين لديهما شعبية كبيرة في السعودية، بالإضافة إلى تقاربهما في المراكز بجدول الترتيب.

ويحتل النصر المركز الثاني برصيد 40 نقطة، بفارق 4 نقاط أمام الأهلي صاحب المركز الثالث.

ويأمل فريق النصر في حصد نقاط المباراة من أجل مواصلة مطاردته للهلال المتصدر برصيد 46، فيما يأمل الأهلي للفوز بالمباراة من أجل الدخول الصراع في المنافسة على اللقب.

ويدخل الفريقان المباراة بمعنويات مرتفعة للغاية بعدما حققا الفوز في الجولة الماضية، حيث فاز الأهلي على الحزم 4-2، فيما فاز النصر على القادسية 3-1.

وتشهد هذه المباراة الظهور الأول للأهلي بعد تولي الأوروغوياني جورجي فوساتي تدريب الفريق خلفاً للأرجنتيني بابلو جويدي.

ويتطلع فوساتي أن يحقق الفوز في هذه المباراة، ليكون ظهوره الأول مع الفريق مميزاً للغاية، ويعطي انبطاعاً جيداً للجماهير بأن الفريق سيسعى بكل قوته لتحقيق الفوز في كافة مبارياته المقبلة.

وستكون كافة الظروف متاحة أمام فوساتي لتحقيق البداية المثالية، لاسيما وأن المباراة تقام على أرضه ووسط جماهيره، كما أن الفريق سيدخل المباراة مكتمل الصفوف، بالإضافة إلى الروح المعنوية العالية للاعبي الفريق عقب الفوز في المباراة الماضية.

على الجانب الآخر، يدخل النصر المباراة رافعاً شعار لابديل عن الفوز، خاصة وأن خسارة أي نقطة في الفترة المقبلة ستهدد بشكل كبير آماله في المنافسة على لقب الدوري.

ويعاني مدرب الفريق، روي فيتوريا، من غياب أحد العناصر المؤثرة وهو النيجيري أحمد موسى بسبب عدم جاهزيته الفنية، بالإضافة غلى غياب لاعب مؤثر آخر هو سلطان الغنام بداعي الإصابة.