باي باي “بيتزي”

صحيفة الخليج الإلكترونية

قرر مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عدم تجديد عقد المدير الفني للمنتخب الوطني الأول خوان أنطونيو بيتزي، وذلك بعد الاطلاع على التقارير التي رفعتها اللجنة الفنية في الاتحاد.

واعتمد مجلس الإدارة في اجتماعه الذي عقده اليوم الاثنين في مقر الاتحاد بالرياض إسناد مهمة تقديم دراسة لاختيار المدير الفني الجديد إلى اللجنة الفنية في الاتحاد وفق معايير تتوافق مع حاجة المنتخب في المرحلة المقبلة.

واستعرض المجلس نظام الحوكمة والهيكل التنظيمي ومهام ومسؤوليات اللجان الدائمة والقضائية وآليات العمل فيها، وذلك لرفع مستوى الكفاءة وجودة الأداء في عملها.