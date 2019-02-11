شكرا لقرائتكم خبر عن بالقوة الجبرية.. ضبط «يمني» بحوزته 70 قارورة مُسكر في جدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - جدة:

تمكَّنت دوريات أمن الطرق الخاصة بمنطقة مكة المكرَّمة، من ضبط مركبة من نوع خصوصي بقيادة مقيم يمني، بالقوة الجبرية بعد محاولته الفرار، وسُلِّم لشرطة الجنوبية بجدة.

وترجع تفاصيل الواقعة إلى قيام إحدى دوريات القوة الخاصة بأمن الطرق بمركز المشروع التابع للقوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرَّمة بعملها المعتاد على طريق مكة – جدة، اشتبهت في مركبة من نوع “شيفروليه”.

وطلب رجال القوة من قائد المركبة التوقف إلا أنه لم يستجب لنداءات الدورية وزاد من سرعته، فتمّت متابعته وتضييق الخناق عليه وإيقافه بالقوة الجبرية.

بعد استيقافه تمَّت السيطرة عليه، وبتفتيش المركبة اتضح أن قائدها مقيم يمني دون إثبات ولا يملك أوراقاً تخوله قيادة المركبة.

وبتفتيش المركبة، عُثر بداخلها على أكثر من 70 قارورة عرق مسكر مخبأة، وتمَّ إعداد محضر بالواقعة وسُلِّم الشخص والمضبوطات إلى مركز شرطة الجنوبية.