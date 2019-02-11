دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة MWC 2019: ون بلس جاهزة لعرض نموذجها من هواتف الجيل الخامس

على مر الأسابيع الماضية دارت الأخبار حول عزم العديد من شركات الهواتف الذكية ومن ضمنها ون بلس عرض نماذجاً لهواتف متوافقة مع تقنيات شبكات الجيل الخامس مستغلين كونجرس الهواتف العالمي في برشلونة نهاية فبراير الجاري، لتشير أخر التقارير إلى جهوزية ون بلس لعرض هاتف 5G خلال المؤتمر، في الوقت التي تحدث موقع ETNews الكروري الجنوبي عن عزم إل جي أيضاً عرض نموذجاً لهاتف 5G في نفس الفترة.

ومن المرجح أن تقوم الشركة الصينية باستغلال الزواية الخاصة بشركة كوالكم لعرض هاتفها في الفترة ما بين 25-28 فبراير حيث سيتم اختبار قدرات اتصال الهاتف على شبكات الجيل الخامس بالإضافة لاحتمال اجراء بعض التجارب الخاصة بألعاب الهواتف عليه والمتوافقة مع المواصفات الجديدة واختبار سرعة وأداء الهاتف خلال التجربة.

والجدير بالذكر أن شركة شاومي قد عرضت نموذجاً يحاكي تقنيات الجيل الخامس من هاتفها Mi Mix 3 خلال ديسمبر 2018 في مؤتمر أقامته داخل الصين، كما أنه سبق وأكدت شركة كوالكم أن العام الجاري سيشهد هواتف تعمل بشكل فعلي بتقنيات الجيل الخامس بالتوافق مع بعض شركات الاتصالات التي أصبحت جاهزة لبدء العمل بها وسبق وأن أجرت تجارباً ناجحة.

التدوينة MWC 2019: ون بلس جاهزة لعرض نموذجها من هواتف الجيل الخامس ظهرت أولاً على عالم التقنية.