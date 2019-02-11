دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تقرير يؤكد ابل لن تغير منفذ Lightning في هواتف الأيفون القادمة ظهر على التقنية بلا حدود.

نشر تقرير جديد على شبكة الإنترنت حول مواصفات هواتف الأيفون القادمة، حيث أكد التقرير على إطلاق إصدارات 2019 بمعايير منافذ Lightning، كما تقدم ابل شاحن 5W USB-A أيضاً مع هواتف الأيفون التي تطلق هذا العام.

يترقب الكثير من المستخدمين الجديد في إصدارات ابل هذا العام من هواتف الأيفون، بشكل خاص مع تراجع إيرادات ابل من مبيعات الإصدارات الأخيرة التي أطلقت في 2018 والتي لم تقدم تغيير كبير في التصميم يجذب الكثير من المستخدمين.

ومع الكثير من التوقعات التي أشارت إلى تغيير ابل لمنافذ Lightning هذا العام في إصدارات الأيفون، لتستبدلها بمنافذ USB C، إلا أن تقرير جديد نشر اليوم عبر Macotakara أكد على أن ابل مستمرة في إستخدام منافذ Lightning في إصدارات هذا العام.

وقد أشار تقرير سابق إلى أن ابل بدأت في إختبار بعض نماذج هواتف الأيفون مع منافذ USB C، إلا أن Macotakara عرف بتسريبات مؤكده غالباً تعتمد على موردي ابل في الصين، والشركات المصنعة لإكسسوارات ابل أيضاً، حيث توقع سابقاً تغيير منافذ Lightning في أجهزة iPad Pro لعام 2018 إلى منفذ USB C.

تقرير Macotakara أكد أيضاً على أن تقنية الشحن لن تختلف في إصدارات هذا العام، حيث تأتي هواتف الأيفون بشاحن 5W USB-A هذا العام أيضاً، لذا سيحتاج المستخدمين أيضاً إلى شراء كابل USB-C منفصل للحصول على ميزة الشحن السريع في هواتف الأيفون.

يذكر أن إختيار ابل للإستمرار في إستخدام معايير Lightning في هواتف 2019 هو من الخطوات المتوقعة من عملاق التكنولوجيا، حيث جاء تغيير المنافذ في أجهزة iPad Pro لعام 2018 للتوافق مع الملحقات والإكسسوارات التي يحتاج إليها المستخدم مع هذه الأجهزة، إلا أن هواتف الأيفون لن تحتاج إلى إتصال الكثير من الإكسسوارات لذا لن تلجأ ابل لهذا التغيير في الوقت الحالي.

المصدر

هذا الموضوع تقرير يؤكد ابل لن تغير منفذ Lightning في هواتف الأيفون القادمة ظهر على التقنية بلا حدود.