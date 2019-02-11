محافظ القنيطرة: العدوان الإسرائيلي أطلق 5 قذائف دبابة على الأحراش في المحافظة والأضرار مادية

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دمشق — سبوتنيك. وقال ديبات في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن "العدوان الإسرائيلي أطلق 5 قذائف دبابة سقطت على الأحراش في جباتا الخشب بالقنيطرة والأضرار مادية".
© AFP 2018 / Jalaa Marey
وذكر مراسل "سبوتنيك" بالقنيطرة أن عددا من الصواريخ المعادية أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي من مواقعه في الجولان المحتل سقطت على أحراش جباتا الخشب وأراضي زراعية في محيط خان أرنبة والأراضي الزراعية ضمن منطقة فض الاشتباك بين الجيشين السوري والإسرائيلي.
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