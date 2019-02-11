"أنصار الله" تعلن مقتل جنديين سعوديين وإصابة ثالث بعبوة ناسفة

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أفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" بأن مقاتلي الجماعة فجروا عبوة ناسفة في عربة للجيش السعودي في صحراء ميدي شمال غربي حجة.
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
ويأتي ذلك عقب ساعات من إعلان "أنصار الله" مقتل 8 جنود سعوديين بكمين لوحدة الهندسة التابعة لها في منطقة المدافن قبالة جيزان.
وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ منذ 26 مارس/ آذار عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.
وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75% من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.
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