صندوق النقد ينصح السعودية: ارفعوا سعر البترول

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قال أزعور وفقا لوكالة "رويترز"، إن السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم ستحتاج إلى سعر يتراوح بين 80 و85 دولارا لبرميل الخام، من أجل تحقيق التوازن في موازنتها هذا العام.
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وأضاف أزعور "مع اعتبار أن الموازنة الخاصة بعام 2019 ستبقى كما هي وظل كل شيء دون تغيير، فإن نقطة التعادل ستكون عند نحو 80-85 دولارا لسعر برميل النفط".
وتعتزم حكومة المملكة اقتراض 118 مليار ريال (31.46 مليار دولار أمريكي)، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، البالغ 131 مليار ريال (34.93 مليار دولار).
ويبلغ سعر النفط السعودي في الوقت الحالي، 61.79 دولار أمريكي للبرميل، مقابل 61.88 دولار أمريكي لخام برنت و61.57 سعر سلة "أوبك".
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