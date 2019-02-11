وزير في الجمهورية الصحراوية: المغرب يحتل أراضينا

أديس أبابا — سبوتنيك. قال ميارة في تصريح لوكالة "سبوتنيك" اليوم الإثنين "نحن نأمل من الاتحاد الأفريقي أن لا يقبل بين صفوفه دولة تحتل بالقوة أراضي دولة عضوة، مشكلتنا مع المغرب ليست الحصار الاقتصادي، المشكلة أنه يحتل أراضي بالقوة العسكرية، ويحتل بعض المدن، وهذه المدن تقع تحت الحصار السياسي".

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وأضاف ميارة "هذه المدن لا يمكن للصحافة أو لجان حقوق الإنسان زيارتها، وهناك قرارا من القمة الأفريقية إنه الدولتين الجمهورية الصحراوية والمغرب يسهلان زيارة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، نحن أعلنا استعدادنا لاستقبال هذه اللجنة، لكن المغرب لم يعلن".

ولا يزال الخلاف بين الطرفين كبيرا، حيث يرفض المغرب أي حل للأزمة إلا عبر مقترح الحكم الذاتي يعطي الصحراويين صلاحيات واسعة تحت السيادة المغربية، في حين تصر الجزائر وجبهة البوليساريو على الاستفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي بين الانضمام للمغرب أو الاستقلال عنه.

ويسيطر المغرب على قسم كبير من الصحراء الغربية (266 ألف كيلومتر مربع) بعد خروج الاستعمار الإسباني منها عام 1975، وتنازل موريتانيا عن الجزء الجنوبي من الصحراء وبعد كر وفر بين الجيش المغربي وحركة البوليساريو المدعومة من الجزائر، تم إعلان وقف إطلاق النار عام 1991.