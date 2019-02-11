تدريبات قتالية للجيش المصري لمواجهة "المواقف الطارئة" (صور)

وتشارك في المناورة إحدى وحدات المنطقة العسكرية المركزية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة المصرية، وتستمر لمدة أسبوع.

وشهدت المناورة رفع درجات الاستعداد القتالي للوحدات المشاركة واحتلال مناطق الانتظار الأمامية، وتنفيذ إجراءات التحضير والتنظيم للمعركة.

كما تدربت القوات على إجراءات تنظيم التعاون بين القوات المشاركة وعناصر الدعم المختلفة لتأكيد القرارات المتخذة مع فرض العديد من المتغيرات لمجابهة المواقف الطارئة أثناء المعركة.

وشدد رئيس الأركان المصري على ضرورة البعد عن النمطية في تخطيط وتنفيذ المهام والأنشطة التدريبية، مع الاهتمام بالتدريب التخصصي للعناصر الإدارية والمعاونة للوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة والاستعداد القتالي.