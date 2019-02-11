توتر في المنطقة العازلة بين سوريا والجولان المحتل جراء قصف إسرائيلي

ذكر مراسل "سبوتنيك" في القنيطرة أن عددا من الصواريخ المعادية أطلقها الجيش الإسرائيلي من مواقعه في الجولان المحتل سقطت على أحراش جباتا الخشب وأراضي زراعية في محيط خان أرنبة والأراضي الزراعية ضمن منطقة فض الاشتباك بين الجيشين السوري والإسرائيلي.

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وأشار المراسل إلى تصاعد أجواء التوتر في المنطقة العازلة بين مواقع الجيش السوري والجيش الإسرائيلي في الجولان جنوب غربي سورية بعد إطلاق الأخير 9 صواريخ باتجاه مزارع وأخراش المنطقة منزوعة السلاح (فض الاشتباك) بين الجيشين التي تشرف عليها قوات "أوندوف" الأممية.

وأفاد مصدر عسكري سوري لـ"سبوتنيك" أن قوات الجيش العربي السوري رفعت الجاهزية إلى الحالة القصوة واستنفرت الوحدات المرابطة على حدود الجولان المحتل".

فيما ذكرت وكالة "سانا" أن هناك "أنباء عن استهداف العدوان الإسرائيلي لمنطقة تل الدرعية في القنيطرة بعدد من القذائف والأضرار مادية".

وأكدت الوكالة أن الاستهداف طال مشفى القنيطرة المدمر بعدة قذائف دبابة كما استهدف أحد المراصد في جباثا الخشب.