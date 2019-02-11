دبي / محمد إبراهيم / الخليج 365
قال سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي، إن بريطانيا تواصلت مع دول الخليج ومنها الإمارات، للتفاوض على اتفاق تجارة حرة محتمل بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، فيما يعرف بـ"بريكست".
وذكر المنصوري خلال جلسة بعنوان "التجارة العالمية.. آفاق مستقبلية" على هامش القمة العالمية للحكومات 2019 في دبي، الإثنين، أنه لا يتوقع أي تداعيات اقتصادية على الشركات الإماراتية بعد البريكست، وأنها مستعدة للتعامل مع الأمر دون مخاطر حقيقية قد تلحق بها.
واتخذت بريطانيا قرارا بالخروج من الاتحاد الأوروبي، عبر استفتاء أجرته في 23 يونيو/حزيران 2016.
ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي بحلول 29 مارس/آذار المقبل، عندما تنتهي المهلة الزمنية التي تبلغ عامين لمفاوضات الانسحاب المفروضة بموجب "المادة 50".
وتابع المنصوري: "الجميع استعد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن ما يهدد الاقتصاد العالمي هو تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين".
وانطلقت، الأحد، الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات 2019 في دبي ويشارك بها أكثر من 4 آلاف شخصية من 140 دولة، وتستمر 3 أيام.
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات: بريطانيا تبحث مع دول الخليج إبرام اتفاق تجارة بعد "بريكست" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.