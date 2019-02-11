«العمل» تحدد 5 شروط للاستفادة من «مبادرة الفاتورة المجمعة»

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، شروط الاستفادة من مبادرة الفاتورة المجمعة؛ إذ تضمنت: سريان السجل التجاري، والتزام المنشأة بمتوسط نطاق أخضر فأعلى لآخر 12 شهراً. والشروط هي:

1 – التسجيل في بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

2 – أن يكون السجل التجاري للمنشأة سارياً.

3 – أن يكون متوسط نطاق المنشأة الآخر 52 أسبوعاً في البلاتيني أو الأخضر (المرتفع، أو الأخضر المتوسط أو الأخضر المنخفض).

4 – تحسين متوسط نطاق المنشأة إذا كان بالأصفر أو بالأحمر، ورفعه إلى الأخضر فأعلى ثم الحفاظ على المتوسط لمدة 52 أسبوعاً.

5 – تسجيل بيانات الحساب البنكي الخاص للمنشآت المسددة فقط.

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