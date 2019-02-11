شكرا لقرائتكم خبر عن خطأ طبي يعرض طفلة لخطر بتر أصابع اليد.. و«الصحة» تتفاعل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تسبب تشخيص طبي خاطئ، في تعرض الطفلة “ريفال”، لخطر بتر أصابع الأيدي، فيما تفاعلت مديرية الشؤون الصحية بجدة بتشكيل لجنة مكونة من عدة استشاريين ومختصين للنظر في ملف الطفلة.

وأوضحت الصحة أنه سيتم تطبيق الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات في حال ثبت أن هناك إهمالاً أو تقصيراً في تقديم الخدمة على الوجه المطلوب.

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وفي هذا السياق، قال المتحدث الرسمي لصحة جدة عبدالرحمن الصحفي: “إنه تم التواصل مع والدة الطفلة مساء أمس الأحد؛ وذلك للكشف على الحالة من قبل استشاريين متخصصين في الأوردة والشرايين بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة؛ وذلك للتأكد من حالتها الصحية ولكنها اعتذرت عن ذلك”.

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة من قبل صحة جدة مكونة من عددٍ من الاستشاريين والمختصين في مثل هذه الحالات، وسيتم التحفظ على جميع الإجراءات الطبية من واقع ملف الطفلة بدءاً من المستشفى الخاص”.

وتابع متحدث صحة جدة أن الصحة تؤكد حرصها واهتمامها في هذا الجانب وأولوية علاج الطفلة من قبل المتخصصين، ومتابعة الموضوع والتحقيق مع جميع المرافق الصحية التي راجعتها الحالة، وإذا اتضح أن هناك إهمالاً أو تقصيراً في تقديم الخدمة على الوجه المطلوب سيتم تطبيق الإجراءات النظامية.