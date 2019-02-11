شكرا لقرائتكم خبر عن اختصاراً للوقت والجهد.. هكذا تتواصل شرطة الدمام مع المواطن والمقيم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الدمام:

بدأت شرطة الدمام، ممثلة في شعبة تنفيذ الأحكام العامة، في تطبيق التبليغات الإلكترونية عبر رسائل نصية “sms” ترسل للشخص المراد تبليغه بالحضور أو كفيله، وفي حالة إذا كان الشخص المراد مراسلته من الوافدين ترسل له الرسالة باللغة الإنجليزية.

وفي هذا السياق، أوضح مدير شرطة الدمام العميد عبدالعزيز المغلوث؛ أن الهدف من إرسال مثل هذه الرسائل باللغة الإنجليزية حتى يتم الوصول إلى الشريحة المستهدفة من الوافدين بأسرع وقت ممكن، ويسهل فهم محتوى الرسالة، ولتحقيق الأهداف الأمنية.

وأضاف أن هذه الخدمة تستهدف اختصار الوقت والجهد تماشياً مع التعليمات وآخرها الأمر الملكي الكريم رقم 14388 في 1439/3/25 بشأن الأخذ بالتبليغات الإلكترونية واعتبارها حجة منتجة لآثارها القانونية.

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وأوضح المغلوث أن “تعليمات وزارة الداخلية تحث دائماً على مواكبة كل جديد والتوسع في استخدام وسائل التقنية الحديثة في الوصول للجمهور من الشرائح كافة”.