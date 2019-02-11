شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بـ5 مواطنين أحرقوا مركبتين داخل منزل في الباحة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أطاحت شرطة منطقة الباحة بخمسة سعوديين متهمين بإحراق مركبتين لمواطن داخل فناء منزله يوم الأربعاء الماضي.

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وصرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الباحة العقيد سعد صالح طراد قائلاً: إن الجهات المختصة باشرت تحقيقاً في تعرض مركبتين للاحتراق أثناء توقفهما داخل فناء منزل مالكهما صباح يوم الأربعاء الموافق 1/ 6/ 1440هـ.

وأضاف “طراد”: أسفرت النتائج عن ثبوت حدوث الحريق بفعل متعمد، وتم تحديد هوية المتورطين في ذلك، وهم 5 متهمين منهم سعوديون تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، وبسماع أقوالهم الأولية اعترفوا بما نُسِب إليهم، وجرى إيقافهم وتنفيذ الإجراءات النظامية.

وأكدت شرطة منطقة الباحة حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسوّل له نفسه، كائناً من كان، المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.