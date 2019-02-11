شكرا لقرائتكم خبر عن قريباً.. «التعليم» تعلن مواعيد التسجيل في «رياض الأطفال» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - تواصل – فريق التحرير: تستعد وزارة التعليم للإعلان قريباً عن آلية ومواعيد التسجيل في مرحلة رياض الأطفال. وتعتبر مرحلة رياض الأطفال من أهم المراحل التي تنمي مهارات وقدرات الطفل، وتقوي شخصيته، وتقوم بتنشئته تنشئة سليمة.

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