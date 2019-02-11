الان تتابع واتساب يطلق ميزة أمنية جديدة.. إليك طريقة تفعيلها والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

كشف تطبيق واتساب النقاب عن ميزة أمنية جديدة، تمنع من التلصص على رسائلك في واتساب، وفق ما ذكرت مجلة “فوربس” الأمريكية.

ويتطلب تفعيل ميزة الأمان الجديدة تنصيب أحدث إصدار من تطبيق واتساب (2.19.20).

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وإن كان تحديث التطبيق على جهازك يحدث تلقائيا، فيمكنك التأكد من الإصدار الأخير من خلال الضغط على “الإعدادات” ثم “المساعدة”، حيث ستجد اسم آخر نسخة من واتساب على شكل صورة أعلى الشاشة.

بعد التأكد من أن نسخة واتساب هي الأحدث وتحمل الرقم (2.19.20)، نعود مرة أخرى للضغط على “الإعدادات” ثم على “الحساب”، ثم “الخصوصية”.

عند هذه المرحلة سيظهر لك “قفل الشاشة”، وستكون أمام خيارين على الشاشة: Touch ID أو Face ID وذلك بما يتناسب مع نسخة الهاتف الذكي الذي تستخدمه.

وبعد تشغيل أحد الخيارين السابقين، بإمكانك اختيار توقيت غلق التطبيق. وستكنون هنا أمام 4 خيارات للغلق: حالا أو بعد دقيقة أو بعد 15 دقيقة أو بعد ساعة.