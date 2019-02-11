إضراب عمالي يلغي 222 رحلة في مطار بروكسل

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي قرر مطار بروكسل إلغاء 222 رحلة، الأربعاء المقبل، جراء إضراب عمالي على خلفية مطالب بزيادة الأجور.

وحذر المدير العام للمطار، مارك ديشاميماكر، من أنّ الإضراب الذي يعتزم عمال المطار تنظيمه في 13 فبراير/شباط سيتسبب بخسائر بين 10 و13 مليون يورو.

وقال ديشاميماكر، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إنّ الرحلات المزمع إجراؤها عبر مطار بروكسل تم إلغاؤها بسبب إعلان النقابات العمالية إجراء الإضراب، ونتيجة لذلك تم تحويل الرحلات القادمة إلى المطار إلى مطارات مجاورة.

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ولفت إلى أنّ عدد الرحلات التي تم إلغاءها 222 رحلة.

ومن المتوقع أن يتأثر 16 ألف مسافر من إلغاء الرحلات الجوية في المطار بسبب الإضراب.

ويأتي هذا الإضراب على إثر فشل اتحاد الموظفين في التوصل إلى اتفاق مرضي مع الحكومة بشأن الزيادة السنوية للرواتب. وكانت الحكومة قدمت عرضا بزيادة قدرها 0.8% لكن ذلك لم يلق قبولا من الاتحاد الذي طالب الحكومة بتقديم عرض جديد.