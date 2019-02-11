الأمم المتحدة تكشف عن الاحتياطات المالية لـ «داعش»

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي قال فلاديمير فورونكوف، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، رئيس قسم مكافحة الإرهاب إن الاحتياطات المالية لتنظيم داعش الإرهابي تتراوح من 50 إلى 300 مليون دولار.

وأضاف فورونكوف: "بقي لدى داعش احتياطات مالية تتراوح من 50 مليون دولار إلى 300 مليون دولار"، مشيرا إلى أنه من بين كل 14 إلى 18 ألف مقاتل من التنظيم في سوريا والعراق، نحو 3 آلاف أجنبي.



وأضاف فورونكوف أن خطر نشاط "داعش" موجود في مناطق مختلفة من العالم "من الشرق الأوسط وأفريقيا، وخاصة شمال وغرب وشرق أفريقيا إلى أوروبا ووسط وجنوب آسيا وجنوب شرقي آسيا".



وجاء في التقرير للأمم المتحدة حول هذا الموضوع أنه "على الرغم من فقدان تنظيم داعش للمناطق وبعض مصادر الإيرادات، ففي نفس الوقت أصبح لديه التزامات أقل، لذلك من المتوقع أن يكون قادر على مواصلة العمليات".



وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال إنه قد يعلن رسميًا، الأسبوع المقبل، القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا والعراق بالكامل.

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جاء ذلك خلال كلمة له في ختام مؤتمر التحالف الدولي ضد "داعش"، بواشنطن، مساء الأربعاء الماضي.

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس"، عن ترامب، قوله إنه يتوقع أن يعلن الأسبوع القادم، استعادة الولايات المتحدة، وشركائها في التحالف (ضد داعش)، كامل الأراضي التي احتلتها ما أسماها "خلافة داعش".

وأضاف ترامب، أن الجيش الأمريكي سيسلمه إخطارًا رسميًا قريبًا جدًا بأن 100 بالمائة من الأراضي التي كان يسيطر عليها "داعش"، قد تم استعادتها في العراق وسوريا.

كما أعلن ترامب، في وقت سابق أن قوات بلاده في سوريا البالغ عددها 2000 بدأت بالانسحاب، لافتا إلى أنهم سيذهبون للعراق بمجرد القضاء على آخر معقل لتنظيم "داعش"، وأن جزءًا منهم سيعود إلى دياره في نهاية المطاف.