سلطات الإمارات تحذر المواطنين من عمليات احتيال عبر "واتساب"

ووفقا لصحيفة "الإمارات اليوم"، تلقى أفراد رسائل مجهولة المصدر، جاء مضمونها كالآتي "عزيزي العميل… تم حظر بطاقة الصراف الآلي الخاصة بك لأنه لم يكن لديك حتى الآن التحديث، إذا كنت تريد عمل بطاقة الصراف الآلي الخاصة بشكل صحيح اتصل على هذا الرقم على الفور".

ورصدت السلطات الإماراتية ظهور نوع من عمليات الاحتيال والنصب الهاتفي، حيث يقوم المحتالون بسرقة حسابات "واتساب" عبر استخدام خاصية طلب رمز تفعيل التطبيق.

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ودعت شرطة أبوظبي مستخدمي التواصل الاجتماعي إلى تأمين حساباتهم، حتى لا تكون عرضة للاستغلال من قبل الآخرين في ارتكاب الجرائم الإلكترونية.

وأوضحت شرطة أبو ظبي أنه من ضمن خطوات تأمين الحسابات، عدم الضغط على أي رابط الا بعد التحقق من المصدر المرسل، وعدم الإدلاء بالمعلومات الشخصية عبر المواقع غير الموثوقة، وتفعيل خاصية التحقق بخطوتين للدخول إلى "واتساب".

جدير بالذكر أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في الإمارات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تتجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى لنفسه أو لغيره بغير حق على مال منقول أو منفعة أو على سند أو توقيع هذا السند، وذلك بالاستعانة بأي طريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات إلكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.