قوات صنعاء: 260 خرقا للتحالف في الحديدة خلال يومين

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وأضاف المتحدث العسكري في بيان صحفي تلقت "سبوتنيك" نسخة منه اليوم الاثنين "استهدفت الخروقات منازل ومزارع المواطنين ومواقع قواتنا وتوزعت بين إطلاق صاروخ و127 قذيفة و108عملية إطلاق نار من الأسلحة المتوسطة و21عملية تعزيزات وتحركات وعمليتي استحداثات ومحاولة تسلل للمرتزقة".
© AFP 2018 / Saleh Al-Obeidi
ولفت سريع إلى أن قوات صنعاء "ردت على تصعيد العدوان ومرتزقته، حيث نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية على مواقع مرتزقة العدوان في رشاحة الغربية والتباب المجاورة لها في البقع وعملية هجومية أخرى على الربوعة تم خلالها تطهير تباب العلم وأبو شهيد وأبو هجوم وإحكام السيطرة عليها كما".
وأتم "كما نفذوا عملية إغارة على مواقع مرتزقة العدوان في الضباب بتعز تم خلالها السيطرة على تبة الطربال، وتكبد مرتزقة العدوان خسائر في الأرواح والعتاد حيث لقي ستة مرتزقة مصرعهم في سلبة بالجوف، وأيضا تم تدمير طاقمين للمرتزقة في حيفان بتعز وتدمير آلية في الأجاشر".
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