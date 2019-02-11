قوات صنعاء: 260 خرقا للتحالف في الحديدة خلال يومين

وأضاف المتحدث العسكري في بيان صحفي تلقت "سبوتنيك" نسخة منه اليوم الاثنين "استهدفت الخروقات منازل ومزارع المواطنين ومواقع قواتنا وتوزعت بين إطلاق صاروخ و127 قذيفة و108عملية إطلاق نار من الأسلحة المتوسطة و21عملية تعزيزات وتحركات وعمليتي استحداثات ومحاولة تسلل للمرتزقة".

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وأشار المتحدث العسكري إلى أن "طيران التحالف شن 53 غارة منها ثلاث غارات على نهم بمحافظة صنعاء وغارتان على حريب القراميش وغارتان على صرواح بمأرب و11 غارة على حرض وخمس غارات على كشر بحجة وست غارات على الجوف وأربع غارات على ذمار وغارة على سفيان بعمران وست غارات على الملاحيط وأربع غارات على باقم وغارتان على رازح وغارة على كتاف بصعدة وست غارات قبالة نجران".

ولفت سريع إلى أن قوات صنعاء "ردت على تصعيد العدوان ومرتزقته، حيث نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية على مواقع مرتزقة العدوان في رشاحة الغربية والتباب المجاورة لها في البقع وعملية هجومية أخرى على الربوعة تم خلالها تطهير تباب العلم وأبو شهيد وأبو هجوم وإحكام السيطرة عليها كما".

وأتم "كما نفذوا عملية إغارة على مواقع مرتزقة العدوان في الضباب بتعز تم خلالها السيطرة على تبة الطربال، وتكبد مرتزقة العدوان خسائر في الأرواح والعتاد حيث لقي ستة مرتزقة مصرعهم في سلبة بالجوف، وأيضا تم تدمير طاقمين للمرتزقة في حيفان بتعز وتدمير آلية في الأجاشر".