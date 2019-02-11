تهديدات مستمرة تلاحق عائلة صدام حسين

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قالت حفيدة صدام حسين، حرير حسين كامل، في حوار أجرته معها مراسلتنا في العراق، اليوم، إن عائلة الرئيس، وخصوصا أمي رغد، ومن ثم نحن أولادها، تتلقى، تهديدات من جهات، وبشكل مستمر.

وتضيف حرير، نحن نفهم ذلك حينما يتم منعنا في الكثير من الأيام من الخروج وممارسة حياتنا الطبيعية.

وكشفت الحفيدة حرير، في وقت سابق من اليوم، في حوار هو الأول لها مع موقع روسي، أجرته معها مراسلة "سبوتنيك" في العراق، كشفت عن ذكريات وخفايا لمغادرتهم البلاد بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003، وصرحت بأنها تنوي زيارة روسيا، واليابان، ودول أخرى، مع

وتسكن الحفيدة، وأمها وخالتها رنا، في ضيافة المملكة الأردنية الهاشمية، بعد حصولهما على جوازات سفر عربية، منذ العام المذكور.