تهديدات مستمرة تلاحق عائلة صدام حسين

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وتضيف حرير، نحن نفهم ذلك حينما يتم منعنا في الكثير من الأيام من الخروج وممارسة حياتنا الطبيعية.
وكشفت الحفيدة حرير، في وقت سابق من اليوم، في حوار هو الأول لها مع موقع روسي، أجرته معها مراسلة "سبوتنيك" في العراق، كشفت عن ذكريات وخفايا لمغادرتهم البلاد بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003، وصرحت بأنها تنوي زيارة روسيا، واليابان، ودول أخرى، مع
وتسكن الحفيدة، وأمها وخالتها رنا، في ضيافة المملكة الأردنية الهاشمية، بعد حصولهما على جوازات سفر عربية، منذ العام المذكور.
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