- 1/2
- 2/2
وأضاف صالح في اتصال مع "سبوتنيك" اليوم الاثنين، "الواقع أن الجنوبيين لم يعترفوا بمثل هذا البرلمان منذ انتخابه في عام 2003، باعتباره كان يمثل محاولات من نظام صالح لشرعنة احتلاله للجنوب، وتم يومها تزييف تلك الانتخابات إلا في دوائر محدودة، وبالتالي فإن المنطق يقول إن الجنوبيين لن يمنحوا الشرعية له ولا للنظام اليوم، بعد كل التضحيات الجسيمة التي قدمها الجنوبيون في سبيل استعادتهم سيادتهم على أراضيهم.
© REUTERS / FAWAZ SALMAN
وأشار منصور صالح إلى أن الشرعية اليمنية ستخطىء في حال فكرت أنها تستطيع تمرير أي مشروع غير مقبول في الجنوب، وستدفع بالأمور نحو التأزيم، ولن يكون بمقدورها ربما تحمل نتائجها.
وكان مسؤولون بالحكومة اليمنية التابعة للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، صرحوا في وقت سابق أن أولى جلسات البرلمان ستعقد في وقت قريب، وأنه جاري استكمال النصاب القانوني لعقد الجلسة، ما أثار قطاع كبير من الجنوبيين المطالبين بحل قضيتهم.
كما أعلن المجلس الانتقالي عن رفضه القاطع، وهدد أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية التابعة للمجلس الانتقالي، في تغريدات جديدة عبر حسابه على "تويتر": "صبرنا على الشرعية كثيرا ولا تزال أطراف فيها تصر على تصدير الإرهاب إلى الجنوب وليس للحوثي، وتتعمد استفزاز شعب الجنوب بعقد جلسة لمجلس النواب المنتهية ولايته في العاصمة عدن، والذي تمثل نسبة تمثيل الجنوبيين من مختلف الأحزاب العقيمة فيه 5%، تأكدوا إن شعب الجنوب فاض صبره وسيخرج عن بكرة أبيه رافضا ذلك".
كانت هذه تفاصيل خبر قيادي جنوبي في اليمن: حديث الشرعية عن عقد جلسات البرلمان في عدن "استفزاز" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.