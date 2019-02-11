حفيدة صدام حسين تنوي زيارة روسيا

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وتقول حرير، "أحب السفر كثيراً، لأنه مكنني من معرفة هذا العالم بشكل أقرب، وفي كل دولة زرتها تعلمت شيئا جديدا، واستطعت أن أفهم ثقافتها".
وتنوه إلى أنها تعلمت خلال سفرها، لبلدان عدة منها عربية، احترام عادات وآراء واختلافات الغير.
وتعيش حرير، وأمها رغد، في المملكة الأردنية الهاشمية، بعد مغادرتهم العراق إثر الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003.
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