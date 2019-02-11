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دولة شاركت باحتلال العراق عرضت استضافة عائلة صدام حسين بشروط

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قالت حرير حسين كامل، ابنة البنت الكبرى لصدام حسين، رغد، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" اليوم، إن "المملكة المتحدة البريطانية، عرضت علينا الاستضافة بعد مغادرتنا العراق، بعد الاحتلال الأمريكي، بشرط عدم ممارسة أي عمل سياسي، وهذا يشبه شرط أي دولة".

وأضافت حرير، متداركة، لكن الشرط الأساس، لبريطانيا، هو إجراء لقاء تلفزيوني مع والدتي، تقول فيه

"إنها كانت متضررة في ظل حكم الرئيس، بحكم وفاة والدي، ورفضنا كعائلة التشهير بالرئيس".

وفي وقت سابق من اليوم، صرحت حرير في حوار خاص أجرته معها مراسلتنا في العراق، قائلة "حين كنا في سوريا عرضت الأردن استضافتنا ولأسباب إنسانية، وتم منحهم الموافقة الدولية، هذا فيما يخص والدتي رغد وخالتي رنا وأطفالهم، أما بخصوص جدتي ساجدة، وخالتي حلا، عرضت قطر استضافتهم واستضافتنا أيضاً لكن كنا في ذلك الحين باستضافة الأردن وأصبح بذلك لدينا التزام اخلاقي مع تلك الدولتين لذلك لم نغادر لأنهم لم يطلبوا منا ذلك".

الجدير بالذكر، أن القوات البريطانية، شاركت مع القوات الأمريكية في احتلال العراق، في مارس/ آذار عام 2003.

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