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وأضافت حرير، متداركة، لكن الشرط الأساس، لبريطانيا، هو إجراء لقاء تلفزيوني مع والدتي، تقول فيه
"إنها كانت متضررة في ظل حكم الرئيس، بحكم وفاة والدي، ورفضنا كعائلة التشهير بالرئيس".
وفي وقت سابق من اليوم، صرحت حرير في حوار خاص أجرته معها مراسلتنا في العراق، قائلة "حين كنا في سوريا عرضت الأردن استضافتنا ولأسباب إنسانية، وتم منحهم الموافقة الدولية، هذا فيما يخص والدتي رغد وخالتي رنا وأطفالهم، أما بخصوص جدتي ساجدة، وخالتي حلا، عرضت قطر استضافتهم واستضافتنا أيضاً لكن كنا في ذلك الحين باستضافة الأردن وأصبح بذلك لدينا التزام اخلاقي مع تلك الدولتين لذلك لم نغادر لأنهم لم يطلبوا منا ذلك".
الجدير بالذكر، أن القوات البريطانية، شاركت مع القوات الأمريكية في احتلال العراق، في مارس/ آذار عام 2003.
كانت هذه تفاصيل خبر دولة شاركت باحتلال العراق عرضت استضافة عائلة صدام حسين بشروط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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