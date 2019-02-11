بن بريك: استعادة وبناء الجنوب شعار الدورة الثانية للجمعية الوطنية في اليمن

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© AFP 2018 / Saleh Al-Obeidi
وقال رئيس الجمعية الوطنية: "رؤيتي الشخصية هي أن يتم تشكيل هذا الإقليم من ثلاث ولايات تشمل، الأولى ولاية ساحل حضرموت، والثانية ولاية صحراء حضرموت والثالثة ولاية وادي حضرموت".
واختتم بن بريك قائلا: "نريد أن نسمع ما لمحافظة حضرموت من خصائص وتقاليد وملامح في تكويناتها الاجتماعية، وكذا مناقشة كافة مجالات وقطاعات الحياة والحقوق التي يكفلها الشرع والقانون للجميع، ومنها التعليم، وشؤون المرأة، والاتحادات والأنشطة المختلفة، وذلك لضمان تناسب أي قرار يتم إصداره بالمستقبل مع خصائص محافظة حضرموت، وبالتالي تعزيز التفاف وتجاوب الجميع حول المجلس الانتقالي".
وتحتضن مدينة المكلا محافظة حضرموت التي انعقاد الدورة الثانية للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، تحت شعار "استعادة الوطن وبناء الدولة الجنوبية المدنية الفيدرالية المستقلة".
وكانت الدورة الأولى للجمعية الوطنية الجنوبية المنبثقة عن المجلس الانتقالي قد عقدت خلال الفترة من 8 حتى 10 يوليو/تموز 2018، وهو الاستحقاق السياسي الهام والبارز على صعيد الساحة السياسية الجنوبية.
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