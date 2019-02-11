ماذا دار في لقاء أمين عام "حزب الله" ووزير الخارجية الإيراني

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© Sputnik . Valeriy Melnikov
وبحسب القناة، "شكر السيد نصر الله قيادة الجمهورية الإسلامية في إيران ومسؤوليها وشعبها على جميع ما قدمته للبنان وفلسطين وحركات المقاومة وشعوب المنطقة في مواجهة العدوان الصهيوني والإرهاب التكفيري"، وأكد أن هذه المساندة التي أدت إلى صنع الانتصارات في أكثر من ساحة وميدان، متمنيا أن تواصل الجمهورية الإسلامية دعمها واهتمامها بالرغم من كل المؤامرات والضغوط التي تتعرض لها بسبب ذلك".
من جهته، أكد ظريف، وفقا للقناة، "موقف الجمهورية الإسلامية الثابت إلى جانب لبنان دولة وشعبا ومقاومة، واستعدادها لتقديم كل أشكال المساعدة والتعاون في مختلف الملفات المطروحة".
ووصل ظريف إلى بيروت أمس في زيارة تستمر ليومين. وقال، في تصريحات لدى وصوله وردا على سؤال حول استعداد إيران لتأمين احتياجات لبنان الاقتصادية والعسكرية، "نحن مستعدون لذلك إذا كان أصدقاؤنا في لبنان يرغبون بذلك… إيران دائما مستعدة".
وأوضح أن "الهدف من هذه الزيارة هو الإعلان عن التضامن مع لبنان وإعلان استعداد إيران للتعاون مع حكومة لبنان في جميع المجالات".
تأتي زيارة ظريف بعد أيام قليلة على إعلان الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، استعداد إيران لدعم الاقتصاد اللبناني بمشاريع بنى تحتية، لا سيما في قطاعات الكهرباء والطرق والأدوية، مشيراً إلى استعداده للتوسط لدى الإيرانيين لتزويد الجيش اللبناني بمنظومة دفاع جوي، في حال حصل التوافق السياسي على ذلك.
وتعد طهران الداعم الأكبر لحزب الله اللبناني، والذي تعتبره إسرائيل والولايات المتحدة ودول خليجية تنظيما إرهابيا.
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