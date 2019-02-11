الجزائر.. شركة هندية تفوز بمشروع تطوير حقل غاز قيمته مليار دولار

وقعت الشركة الجزائرية الحكومية للمحروقات "سوناطراك"، الإثنين، عقد تطوير حقل غاز جنوب غربي البلاد، مع شركة "لارسن تيربو" الهندية، بقيمة 1.05 مليار دولار.
وحسب وثيقة وزعت على الصحفيين، يتضمن المشروع بناء 3 مصانع لمعالجة وضغط الغاز في ثلاثة حقول بالمنطقة الحدودية الفاصلة بين محافظات غرداية وادرار والبيض جنوب غربي الجزائر.
وسيسمح المشروع عند استلامه بعد 40 شهرا، بإنتاج 11 مليون متر مكعب من الغاز يوميا.
وقال الرئيس التنفيذي لـ "سوناطراك"، عبد المؤمن ولد قدور، إن المشروع يدخل ضمن خطط الشركة لرفع إنتاجها من الغاز وزيادة دخل البلاد.
وأشار ولد قدور، إلى أن الجزائر بلد غازي بالدرجة الأولى، وسيتم تركيز استثمارات "سوناطراك" في المرحلة المقبلة على مشاريع تطوير حقول الغاز في البلاد.
وانتجت الجزائر 135 مليار متر مكعب من الغاز في 2018، صدرت منها 55 مليار متر مكعب إلى الخارج.
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