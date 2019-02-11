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هيئة عسير تقيم دورة التعامل مع الزوار

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ابها

 

نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني البرنامج التدريبي ( تنمية مهارات التعامل مع زوار الفعاليات السياحية) بأبها اليوم الاثنين وتستهدف الدورة شريحة الكوادر الميدانية لإكسابهم المهارات والمعارف للتعامل الأمثل مع سائحي وزوار المنطقة و لإبراز سمو الرسالة التي يقدمها أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لشرائح المجتمع المختلفه.

وتأتي هذه الدورة بمتابعة مباشرة من فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ جابر بن عبدالله الشهري، تحقيقاً لتطلعات معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور تقيمعبدالرحمن بن عبدالله السند والمنبثقة من تطلعات قادة هذه البلاد المباركة -أيدهم الله- لمواكبة رؤية المملكة 2030 وتقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم.

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