النساء يعملن في الاطفاء

الرياض اختتمت الشركة السعودية للكهرباء، ممثلة بدائرة المسؤولية الاجتماعية، بالتعاون مع قطاع الأمن الصناعي، دورة في مجال إطفاء الحرائق لمنسوبات ومتدربات الكلية التقنية للبنات بالرياض، حيث تضمنت برامج الدورة شرحاً نظرياً عن أنظمة الإنذار والإطفاء، وشرحاً عملياً عن جهاز المحاكاة لطفاية الحريق (جهاز الليزر)، وكذلك كيفية مكافحة الحريق الفعلي بواسطة استخدام جهاز الماقنوم.

قدم هذه الدورة، المهندس عبدالله العبدالواحد من قطاع الأمن الصناعي.

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