طائرة #صحار تقلع لـ #تونس للمشاركة في #البطولة_العربية

الخليج - حسن القبيسي

تغادر فجر الثلاثاء بعثة نادي صحار للكرة الطائرة إلى الجمهورية التونسية الشقيقة للمشاركة في البطولة السابعة والثلاثين للأندية العربية للكرة الطائرة والتي تستضيفها الجمهورية التونسية خلال الفترة من 12-24 فبراير 2019م.

يترئس البعثة حميد بن مصبح المقبالي نائب رئيس مجلس إدارة نادي صحار ويضم الوفد خالد بن علي المقبالي مشرف الفريق

والجهاز الفني بقيادة شخبوط بن مبارك الجابري مدرب الفريق

وخالد بن علي الشيزاوي مساعد المدرب وسعيد بن ناصر الشبلي مدير الفريق وعلي بن سالمين الفارسي اخصائي العلاج الطبيعي.

وخليفة بن سعيد الهنائي مسؤول المهمات.

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بالإضافة ل13 لاعب وهم :

هلال بن جمعة المقبالي

ورائد بن سعيد الهاشمي

ومحمد بن سالم المقبالي

واحمد بن حسن الشيزاوي

وبلال بن مبارك الفارسي

وعبدالله بن سالم المقبالي

وخالد بن محمد الصالحي

وعلي بن سالم الشبلي

وماجد بن عبدالله الشبلي

وعبدالله بن مبارك الشبلي

وعبدالسلام بن صالح الشبلي

واحمد بن سعيد التوبي

والمحترف الكوبي ريزو

يذكر بأن صحار إستعد لهذه البطولة من خلال إقامة المعسكر الداخلي في المجمع الرياضي بصحار وإقامة عدة مباريات ودية مع أندية السيب والسلام بالإضافة لتجربة خارجية مع نادي حتا الإماراتي .

من جانب آخر وصول يوم الأمس للعاصمة تونس اللاعب المحترف الثاني في صفوف نادي السلام الفنزويلي مكسيمو لدعم طائرة السلام في البطولة العربية وكان في استقبال اللاعب مدير الفريق الحارث البلوشي ومساعد المدرب علي الكندي.

يعد مكسيمو أحد ابرز الاعبين في صفوف المنتخب الفنزويليي ، ويلعب في مركز 4 وقد لعب في أندية أوروبية وأندية سعودية ويأتي قدومه الآن من الدوري التشيلي.