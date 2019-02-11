سحب قرعة درع وزارة الشئوون الرياضية بسلطنة عمان للكرة الطائرة

الخليج - حسن القبيسي

سحبت مساء الأمس قرعة مسابقة درع وزارة الشؤون الرياضية للكرة الطائرة للموسم 2018-2019م بمقر الإتحاد العماني لكرة الطائرة تحت رعاية نائب رئيس مجلس إدارة الإتحاد العماني لكرة الطائرة الدكتور محمد بن حمد الشعيلي وبحضور أحمد بن عبدالله بن حمدان السعيد رئيس لجنة المسابقات واعضاء لجنة المسابقات وممثلي أندية الكامل والوافي والسيب والبشائر والنصر فيما غاب عن حضور القرعة والإجتماع الفني ممثلي بقية الأندية المشاركة في المسابقة.

في البداية رحب رئيس لجنة المسابقات بالحضور وتمت سحب القرعة وتسكين أندية دوري الدرجة الثانية في المباريات من رقم 1 إلى رقم 4 بالإضافة لنادي قريات خامس ترتيب دوري الدرجة الأولى للكرة الطائرة للموسم 2018-2019م فيما سكنت أندية دوري الدرجة الأولى للكرة الطائرة للموسم 2018-2019م في خانة أرقام المباريات من 5 إلى 8 وقد أوقعت القرعة أندية سمائل وأهلي سداب في المباراة رقم 1 وأندية النصر والبشائر في المباراة رقم 2 وأندية مرباط وصلالة في المباراة رقم 3 فيما صعد نادي قريات من المباراة رقم 4 بالقرعة للعب في المباراة رقم 8 أمام رابع دوري الدرجة الأولى نادي السيب.

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وبالعودة للدور الثاني سوف يلعب الفائز من المباراة رقم 1 نادي سمائل ونادي أهلي سداب في المباراة رقم 5 والتي سكن فيها نادي صحار متصدر دوري الدرجة الأولى للكرة الطائرة بعد ختام مباريات الأدوار التمهيدية فيما يلعب الفائز من المباراة رقم 2 النصر والبشائر في المباراة رقم 6 أمام نادي الكامل والوافي صاحب المركز الثاني في الدوري ويلعب في المباراة رقم 7 الفائز من المباراة رقم 3 نادي مرباط ونادي صلالة أمام نادي السلام ثالث دوري الدرجة الأولى.

يلي ذلك سحبت قرعة الملاعب وقد أوقعت قرعة الملاعب لتقام المباراة رقم 1 ورقم 2 في مجمع نزوى الرياضي فيما تقام المباراة رقم 3 في مجمع السعادة بصلالة والمباراة رقم 5 ورقم 6 و 8 في مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر فيما تقام المباراة رقم 7 في المجمع الرياضي بصحار.

هذا وسوف يتم إجراء قرعة بين الأندية الأربعة الفائزة في المبارايات رقم 5 و6 و 7 و 8 بعد إتضاح الرؤية بالنسبة للأندية الصاعدة للدور الثالث.

على أن تقام المباريات النهائية والتي تحمل رقم 11 بين الخاسر من المباراة رقم 9 و 10 وكذلك المباراة رقم 12 بين الفائز من المباراة رقم 9و 10 في مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر.

عقبها تم فتح النقاش والرد على إستفسارت ممثلي الأندية.