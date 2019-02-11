بريطانيا تسجل أبطأ نمو في 6 سنوات

صحيفة الخليج الالكترونية

سجّل النمو الاقتصادي في بريطانيا تباطؤاً كبيراً عام 2018م، في وتيرة هي الأضعف منذ نحو ست سنوات، بحسب ما أعلن، اليوم الاثنين، مكتب الإحصاء الوطني، قبل أقل من شهرين على موعد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، الذي لا تزال معالمه غير واضحة ووسط تراجع النمو العالمي.

وأوضحت بيانات مكتب الإحصاء الوطني أن نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي بلغت 1.4%، أي بانخفاض عن نسبة 1.8% في 2017، مضيفة أن النمو سجل 0.2% فقط في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2018.

وأظهرت الأرقام التي نشرت بعد بيانات الأسبوع الماضي، أن قطاع الخدمات الكبير في بريطانيا، توقف بشكل شبه كامل في يناير، وفقاً لـ”فرانس برس”.

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من ناحتيه، ذكر كبير المستشارين الاقتصاديين لدى مجموعة نادي “إي.واي آيتم” للتوقعات الاقتصادية هاورد آرتشر، أن “من الواضح أن الاقتصاد يعاني في الفصل الأول من 2019 وسط حذر كبير من جانب الشركات والمستهلك؛ ناجم عن غموض متزايد إزاء بريكست فيما نمو عالمي أضعف له آثاره أيضاً”.

وتأتي هذه البيانات فيما تسعى الحكومة البريطانية، لكسب مزيد من الوقت للحصول على تنازلات من الاتحاد الأوروبي بشأن “بريكست”، تحظى بتأييد في البرلمان وتتجنب خروجاً فوضوياً من الكتلة في 29 مارس.

ويسود قلق لدى الشركات، فيما لا يفصل بريطانيا سوى أسابيع قليلة عن موعدها المقرر، لمغادرة المشروع الأوروبي بعد 46 عاماً، وفي غياب أي ترتيبات أكيدة.