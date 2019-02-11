شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «إمارة مكة» ينفي شائعة وفاة الأمير خالد الفيصل والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نفى المتحدث الرسمي باسم إمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري، الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل بشأن وفاة الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة.
وقال الدوسري، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “لا صحة للأخبار المتداولة على وسائل التواصل الاجماعي حول وفاة الأمير خالد الفيصل، حفظ الله سموه من كل مكروه”.
الجدير بالذكر أن الأمير خالد الفيصل، يتمتع بإجازته الخاصة خلال هذه الأيام، وينتظر أن تنتهي إجازته، ويباشر عمله خلال الأسبوعين القادمين، بمشيئة الله.
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