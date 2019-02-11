شكرا لقرائتكم خبر عن اليونان تفتتح مركزين جديدين لخدمات التأشيرات في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قررت حكومة اليونان افتتاح مراكز جديدة لخدمات الحصول على التأشيرات إلى اليونان في كل من: الرياض، والخبر في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى افتتاح أول مركز لخدمات التأشيرات في مدينة مسقط عاصمة سلطنة عمان.

وذلك بالتعاون مع شركة VFS Global، أكبر شركة متخصصة في مجال خدمات التعهيد والخدمات التكنولوجية المخصصة للحكومات والبعثات الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم.

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وباشرت المراكز الجديدة عملية قبول طلبات التأشيرات إلى اليونان من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ابتداءً من 2 يناير 2019. ومع هذا الإعلان، لم يعد الراغبون بالتقدم بطلب تأشيرة إلى اليونان بحاجة إلى زيارة السفارة اليونانية، حيث يمكنهم بدلاً من ذلك تقديم طلبات التأشيرة في مراكز VFS Global الجديدة في هذين البلدين.

وفي هذا السياق، أوضح سفير جمهورية اليونان لدى المملكة العربية السعودية إيوانيس تاغيس خلال الافتتاح الرسمي لمركز تقديم طلبات التأشيرات في الرياض في 22 يناير 2019: “يشهد عدد المسافرين إلى اليونان من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان نمواً سريعاً.

وبالتالي؛ فإن شراكتنا مع VFS Global ستوفر العديد من التسهيلات للراغبين بالتقدم بطلب تأشيرة من الرياض والخبر ومسقط لزيارة اليونان من خلال تزويدهم بخدمات معززة تتيح لهم الحصول على التأشيرة بشكل سلس. ونحن واثقون من القيمة الإضافية التي سيحصل عليها المسافرون من افتتاح هذه المراكز الجديدة”.

ويزور في كل عام نحو 6000 مسافر من المملكة و800 مسافر من سلطنة عمان المدن والجزر اليونانية، التي تُعد وجهة مفضلة لقضاء العطلات.