الرئيس الفلسطيني يصل الرياض لإجراء محادثات مع المسؤولين السعوديين

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الفلسطيني محمود عباس

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الإثنين، إلى العاصمة السعودية الرياض ،بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

من جانبها ، قالت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)إن من المقرر أن يلتقي عباس خلال زيارته التي تستغرق يومين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لبحث الوضع السياسي الراهن وما تتعرض له القضية الفلسطينية من أخطار، خاصة مدينة القدس.

ونقلت وفا عن باسم الآغا، سفير فلسطين لدى الرياض ، إن الزيارة تأتي استمرارا للتواصل ما بين القيادتين في ظل الظروف الدولية الصعبة، وكذلك في ظل محاولات إنهاء القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن مواقف المملكة العربية السعودية متقدمة دائما تجاه القضية الفلسطينية، مذكرا بإطلاق خادم الحرمين الشريفين اسم "قمة القدس" على "قمة الظهران"، والتبرع بـ150 مليون دولار للأوقاف الاسلامية في القدس، و50 مليون دولار لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين( اونروا)، ما يؤكد هذه المواقف المتقدمة.

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وأكد السفير الآغا أن خادم الحرمين الشريفين قال للرئيس عباس ويكررها دائما: "نحن معكم، نقبل ما تقبلون، ونرفض ما ترفضون، نحن مع السلام والشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية كما هي من الألف إلى الياء وليس العكس".

ولفت الآغا إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أكد مرارا قناعته أنه لا سلام في المنطقة دون دولة فلسطينية وعاصمتها القدس.